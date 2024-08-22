Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi)

Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala, yüz binlerce öğrenci hazırlıklarını yapmaya ve eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi) - 1

2024-2025 okulların açılış tarihiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?

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Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi) - 3

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi) - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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