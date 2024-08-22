Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi)
Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala, yüz binlerce öğrenci hazırlıklarını yapmaya ve eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi.
2024-2025 okulların açılış tarihiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?