Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? (2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi)

2024-2025 okulların açılış tarihiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?