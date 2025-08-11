Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi)

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte öğrenci, öğretmen ve veliler, okulların açılma tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Öğrencileri önümüzdeki dönem iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Uyum haftası kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileriyle beraber anaokulu öğrencileri için okullar bir hafta erken açılacak. Yaz tatili planlamasını okulların açılacağı tarihe göre ayarlamak isteyenler ise takvime odaklandı. Okullarda bir önceki eğitim dönemi 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlandı ve yaz tatili başladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, yaz tatilinin biteceği tarih…

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi) - 1

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor. Uzmanlar, öğrencilerin tatil dönemlerinde dinlenmelerini tavsiye ederken özellikle üniversite sınavı ve liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılan öğrenciler, yoğun ve yorucu bir dönemi geride bıraktı. Özel sektör çalışanları, memurlar ve öğrenciler yaz tatiline göre tatil planlaması yapıyor. Turizm firmalarının erken rezervasyon ve tur imkanlarından faydalanmak isteyenler okulların takvimine göre hareket edecek. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışma olarak da bilinen öğretmen seminerlerine katılacak. Peki Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, MEB 2025-2026 okulların açılış tarihi…

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi) - 2

2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI? 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlandı ve yaz tatili başladı.

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Yeni takvim ile birlikte öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapacağı ara tatil ve yarıyıl (sömestr) tatili takvimi de belli oldu.

Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi) - 3

UYUM HAFTASI DÜZENLENECEK

Okullara yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası takvimi belli oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler ise yeni dönem planlaması, müfredat ve diğer birçok konuyu mesleki çalışmalarda ele alacak. Haziran ayında yapılan seminerler yüz yüze düzenlenirken dönem başında yapılacak seminerlerin de benzer şekilde okul ortamında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı takvim açıklandığında haberimize eklenecektir.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi) - 4

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ara tatilin kaldırılacağı iddiaları gündem olurken Bakanlık bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini duyurmuştu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında benzer şekilde ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ile birlikte ara tatiller toplam 9 gün sürecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi) - 5

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

2026 yılında resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. Ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor.

Ramazan Bayramı, önümüzdeki yıl 19 Mart tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 26 Mayıs’ta başlayacak ve tatil 4 gün sürecek. İşte, diğer resmi tatil günleri;

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

DAHA FAZLA GÖSTER