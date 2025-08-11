Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri (çalışma takvimi)
Ağustos ayına girilmesiyle birlikte öğrenci, öğretmen ve veliler, okulların açılma tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Öğrencileri önümüzdeki dönem iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Uyum haftası kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileriyle beraber anaokulu öğrencileri için okullar bir hafta erken açılacak. Yaz tatili planlamasını okulların açılacağı tarihe göre ayarlamak isteyenler ise takvime odaklandı. Okullarda bir önceki eğitim dönemi 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlandı ve yaz tatili başladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, yaz tatilinin biteceği tarih…
Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor. Uzmanlar, öğrencilerin tatil dönemlerinde dinlenmelerini tavsiye ederken özellikle üniversite sınavı ve liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılan öğrenciler, yoğun ve yorucu bir dönemi geride bıraktı. Özel sektör çalışanları, memurlar ve öğrenciler yaz tatiline göre tatil planlaması yapıyor. Turizm firmalarının erken rezervasyon ve tur imkanlarından faydalanmak isteyenler okulların takvimine göre hareket edecek. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışma olarak da bilinen öğretmen seminerlerine katılacak. Peki Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, MEB 2025-2026 okulların açılış tarihi…