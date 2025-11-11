Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili 9 gün mü, ne zaman bitiyor? (MEB 2025-2026 takvim bilgisi)

Eylül ayında açılan okullarda ilk ara tatil başladı. 18 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmen ara tatilde kısa sürede olsa dinlenecek. MEB tarafından duyurulan takvime göre öğrencileri, bu eğitim yılında iki ara tatil ve bir sömestr tatili bekliyor.

Öğrenciler ilk ara tatilini Kasım ayında, ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ise Ocak ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler ise tekrar okula dönüş tarihine odaklandı. Peki Kasım ara tatili 2025-2026 ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih…