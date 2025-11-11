Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili 9 gün mü, ne zaman bitiyor? (MEB 2025-2026 takvim bilgisi)
11.11.2025 09:24
Son Güncelleme: 11.11.2025 09:25
NTV - Haber Merkezi
Okullarda ara tatil 7 Kasım cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ilk ara tatilin keyfini çıkarırken öğretmenler ise mesleki çalışmalarını çevrim içi (online) olarak yapıyor. Ara tatil toplam 9 gün sürecek. Tatil dönüşü, okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? İşte, 2025-2026 eğitim yılı ara tatil takvimi…
Eylül ayında açılan okullarda ilk ara tatil başladı. 18 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmen ara tatilde kısa sürede olsa dinlenecek. MEB tarafından duyurulan takvime göre öğrencileri, bu eğitim yılında iki ara tatil ve bir sömestr tatili bekliyor.
Öğrenciler ilk ara tatilini Kasım ayında, ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ise Ocak ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler ise tekrar okula dönüş tarihine odaklandı. Peki Kasım ara tatili 2025-2026 ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih…
ARA TATİL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler ilk ara tatillerini 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yaparken yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak tarihleri arasında olacak. İlk dönemin sona ermesi sebebiyle öğrencilere karne dağıtımı yapılacak.
İkinci dönem 2 Şubat tarihinde başlarken öğrenciler, ikinci ara tatilini 16-20 Mart tarihleri arasında yapacak. Bu da ilk ara tatilde olduğu gibi hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 19 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav uygulama takvimini duyurdu. Özellikle geniş katılımla gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınav tarihleri bekleniyordu.
2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ise 2026 yılı sınav takvimini henüz duyurmadı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi TYT, AYT ve YDT oturumlarının Haziran ayında yapılması bekleniyor.