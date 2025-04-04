Okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin son günlerini yaşıyor. Okullarda yeniden eğitimin başlayacağı ve ikinci dönemin devam edeceği tarih merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Okullarda ikinci ara tatilin bitişine geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Şimdi ise bu eğitim yılının son tatili de bitmek üzere. İşte, okulların açılacağı tarih...