Okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okul var mı?

Okullarda ikinci ara tatilin bitişine geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Şimdi ise bu eğitim yılının son tatili de bitmek üzere. İşte, okulların açılacağı tarih...