Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek? İşte sömestr bitiş tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi sona ermişti. Öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Pek çok öğrenci, eğitimci ve öğrenci velisi ise şimdiden ikinci dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Okulların açılmasının ardından ise bu kez nisan ayındaki ara tatil takvimi gündeme gelecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem başlama tarihi...