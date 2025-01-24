Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek? İşte sömestr bitiş tarihi
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Tatillerine devam eden öğrenciler şimdi ise yeni dönemin ilk dersi zili tarihine odaklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi sona ermişti. Öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Pek çok öğrenci, eğitimci ve öğrenci velisi ise şimdiden ikinci dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Okulların açılmasının ardından ise bu kez nisan ayındaki ara tatil takvimi gündeme gelecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem başlama tarihi...