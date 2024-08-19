Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak? MEB takvimiyle ayrıntılar belli oldu
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak?
Okulların açılmasına kısa süre kaldı. 1.sınıflar ve anaokullar her sene olduğu gibi bu sene de uyum haftası kapsamında erkenden okula gidecek. Uyum haftası kapsamına giren öğrencilerin aileleri takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak?