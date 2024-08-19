Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak? MEB takvimiyle ayrıntılar belli oldu

Okulların açılmasına kısa süre kaldı. 1.sınıflar ve anaokullar her sene olduğu gibi bu sene de uyum haftası kapsamında erkenden okula gidecek. Uyum haftası kapsamına giren öğrencilerin aileleri takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak?