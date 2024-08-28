Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri belli oldu: 1.sınıflar için okullar erken başlıyor

? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesinin yayımlanmasıyla birlikte, okulların açılış tarihi haftalar öncesinden duyurulmuştu. Okullara uyum haftası kapsamında 1. sınıflar için eğitim öğretimn dönemi 1 hafta önce başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri belli oldu: 1.sınıflar için okullar erken başlıyor - 1

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatili süreci kısa bir süre sonra tamamlanacak. Öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihini merak ediyor. 

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri belli oldu: 1.sınıflar için okullar erken başlıyor - 2

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda okullarda ilk dönem başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri belli oldu: 1.sınıflar için okullar erken başlıyor - 3

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri belli oldu: 1.sınıflar için okullar erken başlıyor - 4

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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