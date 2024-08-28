Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri belli oldu: 1.sınıflar için okullar erken başlıyor
? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesinin yayımlanmasıyla birlikte, okulların açılış tarihi haftalar öncesinden duyurulmuştu. Okullara uyum haftası kapsamında 1. sınıflar için eğitim öğretimn dönemi 1 hafta önce başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatili süreci kısa bir süre sonra tamamlanacak. Öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihini merak ediyor.