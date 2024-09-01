Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 2 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak? MEB takvimi ile açıklandı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda okullarda ilk dönemin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.





