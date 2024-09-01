Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 2 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak? MEB takvimi ile açıklandı

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle gözler 2 Eylül tarihine çevrildi. Bu yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil, "uyum" eğitimi için çalacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 1 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 2 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak? MEB takvimi ile açıklandı - 1

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda okullarda ilk dönemin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.


EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 2 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak? MEB takvimi ile açıklandı - 2

UYUM HAFTASI ÇALIŞMALARI

Eğitimin ilk gününde ilkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.

Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 2 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak? MEB takvimi ile açıklandı - 3

İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.

Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? 2 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula başlayacak? MEB takvimi ile açıklandı - 4

UYUM HAFTASI KAPSAMI DIŞINDAKİ SINIFLAR 9 EYLÜL'DE AÇILACAK

Diğer sınıflar için ise okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

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