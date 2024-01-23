Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
Sosyal medyada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialar ardından öğrenciler ve veliler, 15 tatilin sona erip okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi.