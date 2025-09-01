Okullar ne zaman açılıyor, bu hafta okullar açıldı mı? MEB 2025-2026 çalışma takvimi bilgisi

Eylül ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların açılma tarihine çevrildi. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili sona eriyor. Uyum haftası kapsamında bazı kademelerde okullar erken açılıyor. İlkokul 1. sınıf öğrencileriyle birlikte okul öncesi için okullarda ders zili erken çalacak. Çalışma takvimiyle birlikte bu dönem uygulanacak ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül itibariyle başlıyor. Peki Okullar ne zaman açılıyor, bu hafta açıldı mı? İşte, okullarda eğitim öğretimin başlayacağı tarih…

 İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için en uzun tatil olarak bilinen yaz tatili sona eriyor. Okulların açılış tarihine göre hareket edecekler ise kaç gün kaldığını MEB takvimini takip ederek öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni takvime göre öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatil, Ocak ayında yarıyıl tatili ve Mart ayında ikinci ara tatilini yapacak. Resmi ve dini bayramlarda benzer şekilde öğrenciler için tatil olacak. Öğretmenler de dönem başında mesleki çalışmalarını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. İşte, 2025-2025 okulların açılış tarihi…

MEB 2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

İlkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerini düzenlenecek.

Ortaokul 5. sınıflar ile lise 9’uncu sınıfların okul hakkında bilgilendirmesi, akademik-mesleki gelişimlerini desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılında diğer tüm kademelerde okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak.

MESLEKİ ÇALIŞMALAR 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Öğretmenlerin yeni müfredatlar hakkında bilgilendirilmesi, akademik takvim planlaması ve diğer işlemler için mesleki çalışmalar organize edilecek. Mesleki çalışma olarak da bilinen öğretmen seminerleri 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

MEB’den yapılan yeni açıklamada alanında değişiklik olan ve eğitim almayan öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitime alınacak. Alanında değişiklik olmayan, eğitim almış öğretmenler, alanında program değişikliği olmayanlar ise okul müdürlükleri tarafından hazırlanacak program doğrultusunda mesleki çalışmalarını tamamlayacak.

MEB’DEN O KONUYLA İLGİLİ İDDİALARA AÇIKLAMA GELDİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullardaki kıyafet serbestliği kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından 18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirildiği bazı platformlarda iddia edildi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, yaptığı açıklamada bu konuda alınmış ve onaylanmış bir kararın olmadığını vurguladı. 

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Okulların açılış tarihi 8 Eylül 2025

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

