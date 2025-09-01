Okullar ne zaman açılıyor, bu hafta okullar açıldı mı? MEB 2025-2026 çalışma takvimi bilgisi
Eylül ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların açılma tarihine çevrildi. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili sona eriyor. Uyum haftası kapsamında bazı kademelerde okullar erken açılıyor. İlkokul 1. sınıf öğrencileriyle birlikte okul öncesi için okullarda ders zili erken çalacak. Çalışma takvimiyle birlikte bu dönem uygulanacak ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül itibariyle başlıyor. Peki Okullar ne zaman açılıyor, bu hafta açıldı mı? İşte, okullarda eğitim öğretimin başlayacağı tarih…
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için en uzun tatil olarak bilinen yaz tatili sona eriyor. Okulların açılış tarihine göre hareket edecekler ise kaç gün kaldığını MEB takvimini takip ederek öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni takvime göre öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatil, Ocak ayında yarıyıl tatili ve Mart ayında ikinci ara tatilini yapacak. Resmi ve dini bayramlarda benzer şekilde öğrenciler için tatil olacak. Öğretmenler de dönem başında mesleki çalışmalarını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. İşte, 2025-2025 okulların açılış tarihi…