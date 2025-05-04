Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl erken mi kapanıyor? Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması

Okulların kapanış tarihi, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bu yıl Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri iki ara tatil ile birlikte bir yarıyıl tatilini geride bıraktı. Sosyal medyada ve bazı platformlarda ortaya atılan okullar erken kapanacak iddiaları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tartışmalara son noktayı koydu. Peki Okullar erken mi, ne zaman kapanacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl erken mi kapanıyor? Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması - 1

2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini sürebilmek için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan 2025 iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl erken mi kapanıyor? Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl erken mi kapanıyor? Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması - 3

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl erken mi kapanıyor? Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, KISALACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

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