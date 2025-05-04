Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl erken mi kapanıyor? Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması
Okulların kapanış tarihi, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bu yıl Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri iki ara tatil ile birlikte bir yarıyıl tatilini geride bıraktı. Sosyal medyada ve bazı platformlarda ortaya atılan okullar erken kapanacak iddiaları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tartışmalara son noktayı koydu. Peki Okullar erken mi, ne zaman kapanacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…
2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini sürebilmek için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan 2025 iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?