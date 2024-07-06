Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okulların ne zaman açılacağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala tatilden dönecek olan binlerce öğrenci, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi.

Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi) - 1

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi) - 2

Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi) - 3

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi) - 4

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER