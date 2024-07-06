Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)
Okulların ne zaman açılacağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala tatilden dönecek olan binlerce öğrenci, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.