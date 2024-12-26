Okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi)
Okulların ne zaman kapanacağı, 1. dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi.
1. dönemin ne zaman sona ereceği, okulların kapanması için gün sayan yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte biraz dinlenip nefes alacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor?