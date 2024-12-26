Okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağı, 1. dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi.

Okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi) - 1

1. dönemin ne zaman sona ereceği, okulların kapanması için gün sayan yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte biraz dinlenip nefes alacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor?

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Okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi) - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi) - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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