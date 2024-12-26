Okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi)

1. dönemin ne zaman sona ereceği, okulların kapanması için gün sayan yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte biraz dinlenip nefes alacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 1. dönem ne zaman bitiyor?