Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı

20 milyonu aşkın öğrenci, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni eğitim öğretim yılına adım attı. Öğrencilerin gündeminde ise şimdiden ara tatil tarihleri yer alıyor.2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Yoğun geçen bir dönemin ardından öğrenciler ve öğretmenler ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak.