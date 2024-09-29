Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni bir döneme girdi. Yılın ilk ara tatilini iple çeken öğrenciler, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı takvimini inceliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı - 1

20 milyonu aşkın öğrenci, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni eğitim öğretim yılına adım attı. Öğrencilerin gündeminde ise şimdiden ara tatil tarihleri yer alıyor.2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Yoğun geçen bir dönemin ardından öğrenciler ve öğretmenler ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı - 2

İLK ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı - 3

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.


Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı - 4

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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