Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle açıklandı
Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni bir döneme girdi. Yılın ilk ara tatilini iple çeken öğrenciler, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı takvimini inceliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında başlayacak?
20 milyonu aşkın öğrenci, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni eğitim öğretim yılına adım attı. Öğrencilerin gündeminde ise şimdiden ara tatil tarihleri yer alıyor.2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Yoğun geçen bir dönemin ardından öğrenciler ve öğretmenler ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak.