Okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2025 MEB tatil takvimi

Okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler ve velileri, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte okulların erken kapanıp kapanmayacağını merak etmeye başladı. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" iddiaları netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi.

Okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2025 MEB tatil takvimi - 1

2024-2025 okulların kapanış tarihiyle sorgulamalar devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yoğun ders ve sınav temposunu geride bırakmak ve artık yaz tatilinin keyfini sürmek istiyor. LGS, YKS ve İOKBS gibi sınavlara sene boyunca hazırlanan öğrenciler, bu sınavların yorgunluğunu okulların kapanmasıyla beraber geride bırakmanın peşinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okullar erken kapanacak" iddialarına yalanlama gelirken, sosyal medyada ise bazı yayın organları tarafından yaz tatili kısalacak iddiaları yer almaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, kısalacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2025 MEB tatil takvimi - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2025 MEB tatil takvimi - 3

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2025 MEB tatil takvimi - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

DAHA FAZLA GÖSTER