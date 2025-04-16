Okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2025 MEB tatil takvimi
Okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler ve velileri, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte okulların erken kapanıp kapanmayacağını merak etmeye başladı. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" iddiaları netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi.
2024-2025 okulların kapanış tarihiyle sorgulamalar devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yoğun ders ve sınav temposunu geride bırakmak ve artık yaz tatilinin keyfini sürmek istiyor. LGS, YKS ve İOKBS gibi sınavlara sene boyunca hazırlanan öğrenciler, bu sınavların yorgunluğunu okulların kapanmasıyla beraber geride bırakmanın peşinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okullar erken kapanacak" iddialarına yalanlama gelirken, sosyal medyada ise bazı yayın organları tarafından yaz tatili kısalacak iddiaları yer almaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, kısalacak mı?