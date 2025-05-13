Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için geri sayım başladı (2025 MEB okulların kapanış tarihi)

Okulların kapanacağı tarih, yaz tatilinin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının son günlerine girilmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini almak için geri sayıma başladı. 3 aylık yaz tatili dönemine girecek olan öğrenciler bir yandan da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için geri sayım başladı (2025 MEB okulların kapanış tarihi) - 1

2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca öğrenci mayıs ayına girilmesiyle birlikte, "Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?" Sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sene başında yayımladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi sonrasında okulların bu yıl kapanacağı ve 3 aylık yaz tatilinin başlayacacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? İşte MEB karne günü tarihi.

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Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için geri sayım başladı (2025 MEB okulların kapanış tarihi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için geri sayım başladı (2025 MEB okulların kapanış tarihi) - 3

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için geri sayım başladı (2025 MEB okulların kapanış tarihi) - 4

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Sosyal medyada yayılan bazı asılsız iddiaların ardından yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor.

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