Okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?
Okulların 2024-2025 yılında ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin keyfini sürmek için gün sayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte tatil araştırmaları hız kazanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı ve yaz tatilinin yakın tarihlerde olması nedeniyle, öğrenciler ve velilerin okulların erken kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen konuya ilişkin net açıklama yapıldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?
2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine ve karnelerin alınmasına kısa bir zaman kala, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimine çevrildi. MEB tarafından sene başında yayımlanan takvime göre okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Sosyal medyada bazı yayın organları tarafından, "Okullar bu yıl erken kapanacak" iddialarına ise MEB tarafından açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?