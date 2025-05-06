Okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?

Okulların 2024-2025 yılında ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin keyfini sürmek için gün sayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte tatil araştırmaları hız kazanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı ve yaz tatilinin yakın tarihlerde olması nedeniyle, öğrenciler ve velilerin okulların erken kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen konuya ilişkin net açıklama yapıldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?

Okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı? - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine ve karnelerin alınmasına kısa bir zaman kala, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimine çevrildi. MEB tarafından sene başında yayımlanan takvime göre okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Sosyal medyada bazı yayın organları tarafından, "Okullar bu yıl erken kapanacak" iddialarına ise MEB tarafından açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı? - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı? - 3

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı? - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, KISALACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

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