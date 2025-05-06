2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine ve karnelerin alınmasına kısa bir zaman kala, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimine çevrildi. MEB tarafından sene başında yayımlanan takvime göre okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Sosyal medyada bazı yayın organları tarafından, "Okullar bu yıl erken kapanacak" iddialarına ise MEB tarafından açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler erken mi alınacak? Yaz tatili kaç gün sürecek, kısalacak mı?