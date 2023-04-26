Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022-2023 takvimi

Okulların kapanış tarihi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022-2023 takvimi - 1

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022-2023 takvimi - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Buna göre; 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022-2023 takvimi - 3

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022-2023 takvimi - 4

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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