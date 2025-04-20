Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi? (2024-2025 MEB yaz tatili takvimi)
Okulların kapanış tarihi, mayıs ayına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine son 1-2 ay kala, yaz tatili için hazırlıkları hız kazanıyor. Öğrenciler, "okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına internet ve MEB kaynakları üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi?
2024-2025 yılında okulların ne zaman kapanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimi sonrasında belli oldu. Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialar sonrasında, okulların bu yıl erken kapanacağıyla ilgili kafalarda soru işaretleri yaşanmaya başlamıştı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında iddialar yalanlandı ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi?