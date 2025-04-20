Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi? (2024-2025 MEB yaz tatili takvimi)

Okulların kapanış tarihi, mayıs ayına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine son 1-2 ay kala, yaz tatili için hazırlıkları hız kazanıyor. Öğrenciler, "okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına internet ve MEB kaynakları üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi? (2024-2025 MEB yaz tatili takvimi) - 1

2024-2025 yılında okulların ne zaman kapanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimi sonrasında belli oldu. Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialar sonrasında, okulların bu yıl erken kapanacağıyla ilgili kafalarda soru işaretleri yaşanmaya başlamıştı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında iddialar yalanlandı ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi?

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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi? (2024-2025 MEB yaz tatili takvimi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi? (2024-2025 MEB yaz tatili takvimi) - 3

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, takvim değişti mi? (2024-2025 MEB yaz tatili takvimi) - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, TAKVİM DEĞİŞTİ Mİ?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

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