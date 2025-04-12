Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak?

9 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili geride kaldı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlaması yapmaya erkenden başlayan aileler ise okulların kapanış tarihlerine göre hareket edecek. Şubat ayının ilk haftası ikinci dönem başlarken İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Nisan ayında ara tatillerini tamamladı. Normal şartlarda yaz tatili 2.5 aydan uzun sürerken ortaya atılan iddiaların ardından hem okulların kapanacağı tarih hem de yaz tatili süresi merak ediliyor. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2024-2025 çalışma takvimi…

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak? - 1

Milyonlarca öğrenci ikinci dönemin sona ermesiyle karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak. Özellikle bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yoğun bir çalışma temposunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatil benzer tarihlere denk gelirken öğrenciler, ek olarak tatil yapmadı. Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayının ilk haftası olacak. Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada ortaya atılan “Okullar erken kapanacak” iddialarına MEB’den açıklama gelirken bu kez de yaz tatilinin kısaltılacağına yönelik kaynaksız iddialar ortaya atıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise konuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. İşte, okulların kapanış tarihi 2025…

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak? - 2

MEB OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak? - 3

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor. 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak? - 4

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR TATİL OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Toplam dört gün sürecek Kurban Bayramı, resmi tatil olduğundan okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi arefe günü olduğundan okullar yarım gün açık olurken bayramın ilk günü cuma gününe denk gelecek ve okullarda eğitim öğretim faaliyetleri verilmeyecek. Öğrenciler bayram dönüşü eğitimlerine 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak? - 5

Kurban Bayramı’nın denk geldiği tarihler şu şekilde;

5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı arefesi (yarım gün)

6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 1. gün

7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 3. gün

9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak? - 6
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