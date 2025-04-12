Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Yaz tatili kısaltılacak mı, erken mi başlayacak?
9 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili geride kaldı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlaması yapmaya erkenden başlayan aileler ise okulların kapanış tarihlerine göre hareket edecek. Şubat ayının ilk haftası ikinci dönem başlarken İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Nisan ayında ara tatillerini tamamladı. Normal şartlarda yaz tatili 2.5 aydan uzun sürerken ortaya atılan iddiaların ardından hem okulların kapanacağı tarih hem de yaz tatili süresi merak ediliyor. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2024-2025 çalışma takvimi…
Milyonlarca öğrenci ikinci dönemin sona ermesiyle karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak. Özellikle bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yoğun bir çalışma temposunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatil benzer tarihlere denk gelirken öğrenciler, ek olarak tatil yapmadı. Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayının ilk haftası olacak. Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada ortaya atılan “Okullar erken kapanacak” iddialarına MEB’den açıklama gelirken bu kez de yaz tatilinin kısaltılacağına yönelik kaynaksız iddialar ortaya atıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise konuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. İşte, okulların kapanış tarihi 2025…