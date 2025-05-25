Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu)
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Yeni takvimle birlikte bu yıl uygulanacak yaz tatili süresi de kesinlik kazandı. Yoğun ve yorucu geçen bir dönemin ardından İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Özellikle Kurban Bayramı tatili bu yıl okulların açık olduğu tarihlere denk gelirken milyonlarca öğrenci, okulların erken kapanıp kapanmayacağını merak ediyordu. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Peki Okullar erken mi, ne zaman kapanıyor? İşte, MEB’in yayımladığı yeni takvimle birlikte yaz tatili tarihleri…
Haziran ayına kısa bir zaman kala okullarda karne heyecanı başladı. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre liselere geçiş sistemi merkezi sınavı 15 Haziran’da, üniversite sınavı olarak da bilinen AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran’da düzenlenecek. Yaz tatlinin yaklaşmasıyla birlikte eğitimciler, öğrenciler ve aileleri planlama yapmaya erkenden başlamıştı. Kurban Bayramı tatili uzatılmazken okulların kapanış tarihi de değişmedi. İşte, okulların kapanacağı tarih…