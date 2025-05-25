Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu)

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Yeni takvimle birlikte bu yıl uygulanacak yaz tatili süresi de kesinlik kazandı. Yoğun ve yorucu geçen bir dönemin ardından İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Özellikle Kurban Bayramı tatili bu yıl okulların açık olduğu tarihlere denk gelirken milyonlarca öğrenci, okulların erken kapanıp kapanmayacağını merak ediyordu. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Peki Okullar erken mi, ne zaman kapanıyor? İşte, MEB’in yayımladığı yeni takvimle birlikte yaz tatili tarihleri…

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu) - 1

Haziran ayına kısa bir zaman kala okullarda karne heyecanı başladı. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre liselere geçiş sistemi merkezi sınavı 15 Haziran’da, üniversite sınavı olarak da bilinen AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran’da düzenlenecek. Yaz tatlinin yaklaşmasıyla birlikte eğitimciler, öğrenciler ve aileleri planlama yapmaya erkenden başlamıştı. Kurban Bayramı tatili uzatılmazken okulların kapanış tarihi de değişmedi. İşte, okulların kapanacağı tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu) - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada dönem başında açıklanan takvimin planlamaya uygun olarak yapıldığını aktarırken takvimde bir değişiklik olmayacağını ifade etmişti.

Dönem başında il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen takvimde olduğu gibi okullar 20 Haziran cuma günü kapanacak. Öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu) - 3

YAZ TATİLİ SÜRESİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. 20 Haziran cuma günü kapanacak okullarda 2025-2026 eğitim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları (seminerler)  ise 1 Eylül’de başlayacak. Uyum eğitimine katılmayacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili toplam 80 gün sürecek.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu) - 4

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yeni takvimle birlikte önümüzdeki eğitim yılında uygulanacak iki ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihi de belli oldu. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu) - 5

BAYRAM TATİLİ UZATILMADI

Kamu kurumu çalışanlarının yanı sıra öğrenciler de bayram tatili kararını bekliyordu. Kurban Bayramı tatili boyunca okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları kapalı olacak. Kurban Bayramı arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmayacağını ifade etti. Okullar 5 Haziran Perşembe günü yarım gün açık olacak. 6,7,8,9 Haziran’da okullar kapalı olurken 10 Haziran Salı günü eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

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