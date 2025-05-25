Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Kapanış tarihi erkene mi alınacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB yeni takvimi duyurdu)

Haziran ayına kısa bir zaman kala okullarda karne heyecanı başladı. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre liselere geçiş sistemi merkezi sınavı 15 Haziran’da, üniversite sınavı olarak da bilinen AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran’da düzenlenecek. Yaz tatlinin yaklaşmasıyla birlikte eğitimciler, öğrenciler ve aileleri planlama yapmaya erkenden başlamıştı. Kurban Bayramı tatili uzatılmazken okulların kapanış tarihi de değişmedi. İşte, okulların kapanacağı tarih…