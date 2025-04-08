Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI

Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık üç ay sürecek bu tatilin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süre zarfında öğrenciler, yeni döneme enerjik ve motive bir şekilde başlamak için dinlenme ve tatil yapma fırsatı bulacaklar.