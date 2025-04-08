Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. İknci yarı yılın başlaması ardından gözler yaz tatili sürecine çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?
Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine yaklaşırken, okulların kapanış tarihini ve yaz tatilinin başlangıcını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alacaklar.