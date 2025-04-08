Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. İknci yarı yılın başlaması ardından gözler yaz tatili sürecine çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi - 1

Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine yaklaşırken, okulların kapanış tarihini ve yaz tatilinin başlangıcını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alacaklar.

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Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi - 2

İKİNCİ DÖNEM NİSA AYINDA BAŞLADI

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ve Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erdi.

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi - 3

Öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla ders başı yaparak eğitimlerine devam ediyorlar.

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi - 4

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI

Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık üç ay sürecek bu tatilin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süre zarfında öğrenciler, yeni döneme enerjik ve motive bir şekilde başlamak için dinlenme ve tatil yapma fırsatı bulacaklar.

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