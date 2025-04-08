Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak? Açıklama geldi

OKULLARIN ERKEN KAPANACAĞI İDDİASI YALANLANDI

Okullar erken kapanacak iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu iddialar ardından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığının, okulların 6 Haziran’da yaz tatiline girmesi ile ilgili bir çalışması bulunmamaktadır.



Bakanlığın 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi doğrultusunda eğitim öğretim süreçleri devam etmektedir.



Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının, daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır.



Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.



Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." iddiası doğru değildir." denildi.