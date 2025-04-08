Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak? Açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." iddiası gündem oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak? Açıklama geldi - 1

Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine yaklaşırken, okulların kapanış tarihini ve yaz tatilinin başlangıcını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alacaklar.

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Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak? Açıklama geldi - 2

İKİNCİ DÖNEM NİSA AYINDA BAŞLADI

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ve Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erdi.

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak? Açıklama geldi - 3

OKULLARIN ERKEN KAPANACAĞI İDDİASI YALANLANDI

Okullar erken kapanacak iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu iddialar ardından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığının, okulların 6 Haziran’da yaz tatiline girmesi ile ilgili bir çalışması bulunmamaktadır.

Bakanlığın 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi doğrultusunda eğitim öğretim süreçleri devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının, daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." iddiası doğru değildir." denildi.

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili erken mi başlayacak? Açıklama geldi - 4

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI

Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık üç ay sürecek bu tatilin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süre zarfında öğrenciler, yeni döneme enerjik ve motive bir şekilde başlamak için dinlenme ve tatil yapma fırsatı bulacaklar.

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