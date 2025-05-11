Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı?

Mayıs ayının ortalarına doğru gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, haziran ayında sona erecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacağını duyurdu. Bu tarihte öğrencilere karneleri verilecek ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili başlayacak.

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Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? - 2

OKULLARIN ERKEN KAPANACAĞI İDDİALARI

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlaması nedeniyle, okulların erken kapanacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? - 3

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları yalanlayarak, eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini belirtti. Bakan Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini ve bu sürenin hukuken kısaltılamayacağını vurguladı.

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? - 4

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihe kadar yaz tatilinin keyfini çıkaracak.

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