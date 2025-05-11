Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı?

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları yalanlayarak, eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini belirtti. Bakan Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini ve bu sürenin hukuken kısaltılamayacağını vurguladı.