Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı?
Mayıs ayının ortalarına doğru gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, haziran ayında sona erecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacağını duyurdu. Bu tarihte öğrencilere karneleri verilecek ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili başlayacak.