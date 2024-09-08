Okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İstanbul’da okul saatleri ilk gün için değişti

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak. Peki, okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İstanbul’da okul saatleri ilk gün için değişti - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayacak.

Takvim doğrultusunda okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İstanbul’da okul saatleri ilk gün için değişti - 2

İSTANBUL'DA OKULLARIN AÇILIŞ SAATİ 1 GÜNLÜK DEĞİŞTİ

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

Buna göre; İstanbul'da okullar 9 Eylül Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açılacak. Eğitim öğleden sonra saat 15.00'e kadar sürecek.

Okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İstanbul’da okul saatleri ilk gün için değişti - 3

İLK ARA TATİL 11-15 KASIM ARASI

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İstanbul’da okul saatleri ilk gün için değişti - 4

ORTAK SINAVLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

MEB, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.

Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.

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