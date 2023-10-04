Okullar ne zaman tatil oluyor? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi

Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci, farklı kademelerde eğitimine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için şimdi ise eğitim yılının ilk ara tatil tarihi gündemde. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayında tatil ne zaman, hangi gün?

Okullar ne zaman tatil oluyor? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi - 1

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim döneminin ara tatil ve sömest tarihleri belli olmuştu. Okulların geçtiğimiz haftalarda açılması ile öğrenciler şimdi tatil tarihlerine odaklandı. İşte, MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman tatil oluyor? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi - 2

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman tatil oluyor? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi - 3

YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.


Okullar ne zaman tatil oluyor? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi - 4

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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