Okullar ne zaman tatil oluyor? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi
Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci, farklı kademelerde eğitimine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için şimdi ise eğitim yılının ilk ara tatil tarihi gündemde. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayında tatil ne zaman, hangi gün?
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim döneminin ara tatil ve sömest tarihleri belli olmuştu. Okulların geçtiğimiz haftalarda açılması ile öğrenciler şimdi tatil tarihlerine odaklandı. İşte, MEB 2023 Kasım ara tatil tarihi...