Okullar Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2023-2024 Yerli Malı Haftası etkinlik tarihi

Yerli Malı Haftası'nın ne zaman olduğu merak ediliyor. Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte öğrenciler yerli malı ürünlerinin önemini kavrarken, evlerden getirilen çeşitli yiyecek ve içeceklerle hoş sohbet ve festival havası olduka renkli görüntülere sahne oluyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?

Okullar Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2023-2024 Yerli Malı Haftası etkinlik tarihi - 1

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ya da genel bilinen adıyla Yerli Malı Haftası ülkemizde her yıl okullarda organize ediliyor. 1946 yılından beri kutlanan Yerli Malı Haftası'nın 2023 yılında ne zamana denk geldiğini sorgulayan öğrenciler ve velileri konuya dair ayrıntılı bilgi almak istiyor. İşte 2023 Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve tarih bilgisi…

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Okullar Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2023-2024 Yerli Malı Haftası etkinlik tarihi - 2

2023 YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?


İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Okullar Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2023-2024 Yerli Malı Haftası etkinlik tarihi - 3

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır.

Okullar Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2023-2024 Yerli Malı Haftası etkinlik tarihi - 4

İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

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