Okullar Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2023-2024 Yerli Malı Haftası etkinlik tarihi
Yerli Malı Haftası'nın ne zaman olduğu merak ediliyor. Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte öğrenciler yerli malı ürünlerinin önemini kavrarken, evlerden getirilen çeşitli yiyecek ve içeceklerle hoş sohbet ve festival havası olduka renkli görüntülere sahne oluyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ya da genel bilinen adıyla Yerli Malı Haftası ülkemizde her yıl okullarda organize ediliyor. 1946 yılından beri kutlanan Yerli Malı Haftası'nın 2023 yılında ne zamana denk geldiğini sorgulayan öğrenciler ve velileri konuya dair ayrıntılı bilgi almak istiyor. İşte 2023 Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve tarih bilgisi…