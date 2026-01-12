Okullarda 1. dönem bitiş tarihi 2026: 15 tatil ne zaman başlayacak, karne günü ne zaman?
12.01.2026 09:42
NTV - Haber Merkezi
15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 15 günlük yarıyıl tatilinde dinlenmek ve kafa dağıtmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimini araştırıyor. 15 tatil ne zaman başlayacak, karne günü ne zaman? İşte okullarda birinci dönemin bitiş tarihi.
Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa bir zaman kala, 15 tatil araştırmaları hız kazanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Öte yandan öğrenciler karnelerini hangi gün alacaklarını da merak ediyor. İşte 15 tatilin başlayacağı tarih.
15 TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.