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Okullarda 1 haftalık nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci ara tatil nisan ayında organize edilecek. Ders ve sınav temposuna bir süre ara verecek öğrenciler, 2025 ara tatil tarihine yoğunlaştı. Öte yandan okulların kapanacağı yaz tatili tarihi de gündemde. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda 1 haftalık nisan ara tatili ne zaman başlayacak? - 1

Nisan ayında düzenlenecek ara tatilen yönelik araştırmalar, mart ayının başlamasıyla hız kazandı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak öğrenciler, 2025 nisa ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini resmi kaynaklardan sorguluyor. İşte, 2025 Nisa ara tatil takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda 1 haftalık nisan ara tatili ne zaman başlayacak? - 2

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

Okullarda 1 haftalık nisan ara tatili ne zaman başlayacak? - 3

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak.

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