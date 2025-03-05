Okullarda 1 haftalık nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci ara tatil nisan ayında organize edilecek. Ders ve sınav temposuna bir süre ara verecek öğrenciler, 2025 ara tatil tarihine yoğunlaştı. Öte yandan okulların kapanacağı yaz tatili tarihi de gündemde. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Nisan ayında düzenlenecek ara tatilen yönelik araştırmalar, mart ayının başlamasıyla hız kazandı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak öğrenciler, 2025 nisa ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini resmi kaynaklardan sorguluyor. İşte, 2025 Nisa ara tatil takvimi...