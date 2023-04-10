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Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri

Yılın ikinci ara tatili için geri sayım sürüyor. Birinci dönem ve ikinci dönem ara tatil tarihleri 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle paylaşılmıştı. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri...

Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri - 1

Ara tatil takvimine yönelik araştırmalar tarihin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım- 18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise nisan ayında yapılacak, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri - 2

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri - 3

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri - 4

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

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