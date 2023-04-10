Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri

Ara tatil takvimine yönelik araştırmalar tarihin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım- 18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise nisan ayında yapılacak, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.