Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayı ara tatil tarihleri

Ara tatil takvimine yönelik araştırmalar tarihin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım- 18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise nisan ayında yapılacak, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.
Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.