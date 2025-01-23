Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı
15 tatil süreci devam ederken gözler 2.dönemin başlangıç tarihine çevrildi. Tatil planlarına Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre şekillendirmek isteyen öğrenciler ve veliler, 15 tatilin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü tamamlandı. Karnelerini alarak yoğun bir döneme ara veren öğrenciler, 2.dönemin başlangıcını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı takvimini inceliyor. Aylar öncesinden yayımlanan takvimde, ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili tarihlerine yer verilmişti.