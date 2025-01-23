Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü tamamlandı. Karnelerini alarak yoğun bir döneme ara veren öğrenciler, 2.dönemin başlangıcını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı takvimini inceliyor. Aylar öncesinden yayımlanan takvimde, ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili tarihlerine yer verilmişti.