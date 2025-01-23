Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı

15 tatil süreci devam ederken gözler 2.dönemin başlangıç tarihine çevrildi. Tatil planlarına Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre şekillendirmek isteyen öğrenciler ve veliler, 15 tatilin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor?

Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü tamamlandı. Karnelerini alarak yoğun bir döneme ara veren öğrenciler, 2.dönemin başlangıcını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı takvimini inceliyor. Aylar öncesinden yayımlanan takvimde, ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili tarihlerine yer verilmişti.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı - 2

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı - 3

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

20 Haziran'da ikinci dönemin açılışını yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise mart-nisan aylarında yapacak.

Okullarda 2.dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 tatilin sona ereceği tarihi paylaştı - 4

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

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