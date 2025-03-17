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Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi

İkinci ara tatil için gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala öğrenciler ve aileler, bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermişti. Ramazan Bayramı ve ara tatil benzer tarihlere denk gelirken öğrencileri bu dönem 9 günlük tatil bekleyecek. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları…

Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi - 1

Bu eğitim yılında okullar, 9 Eylül’de açılırken ilk ara tatil ve yarıyıl tatili geride kaldı. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle üniversite sınavı, liselere geçiş sistemi sınavı ve bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, ara tatil ile birlikte kısa da olsa nefes almış olacak. 1 Mart’ta başlayan Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek ve ardından bayram tatili başlayacak. Bayram tatili ve ikinci ara tatil aynı günlere denk gelecek. Peki Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanacak? İşte, 9 gün sürecek tatilin detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi - 2

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 çalışma takvimine göre ara tatil 28 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla başlıyor.

Ramazan Bayramı tatili ve ara tatilin birleştirilmesi gündemde bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci ara tatil tarihlerini belirlerken Diyanet tarafından açıklanan Ramazan Bayramı takvimini dikkate alıyor.

Ara tatil bu yıl hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. 28 Mart’ta okulların kapanmasıyla başlayan ikinci ara tatil 7 Nisan Pazartesi günü okulların açılmasıyla son bulacak. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi - 3

29 Mart Cumartesi (hafta sonu tatili)

30 Mart Pazar (hafta sonu tatili)

31 Mart Pazartesi (ara tatil)

1 Nisan Salı (ara tatil)

2 Nisan Çarşamba (ara tatil)

3 Nisan Perşembe (ara tatil)

4 Nisan Cuma (ara tatil)

5 Nisan Cumartesi (hafta sonu tatili)

6 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)

Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi - 4

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER DİNLENMELİ

Uzmanlar, özellikle 2025 yılı içerisinde LGS, İOKBS ve YKS gibi sınavlara katılacak öğrencilere ara tatillerde dinlenme tavsiyesinde bulunuyor. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin ise bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik aletlerden uzak durması gerektiği ifade ediliyor.

Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi - 5

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından sınav takvimleri duyuruldu. Bursluluk sınavı 27 Nisan’da, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan LGS 15 Haziran ve üniversite sınavı olarak da bilinen YKS oturumları 21-22 Haziran’da düzenlenecek.

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