Okullarda ara tatil 9 gün mü, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi
İkinci ara tatil için gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala öğrenciler ve aileler, bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermişti. Ramazan Bayramı ve ara tatil benzer tarihlere denk gelirken öğrencileri bu dönem 9 günlük tatil bekleyecek. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları…
Bu eğitim yılında okullar, 9 Eylül’de açılırken ilk ara tatil ve yarıyıl tatili geride kaldı. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle üniversite sınavı, liselere geçiş sistemi sınavı ve bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, ara tatil ile birlikte kısa da olsa nefes almış olacak. 1 Mart’ta başlayan Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek ve ardından bayram tatili başlayacak. Bayram tatili ve ikinci ara tatil aynı günlere denk gelecek. Peki Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanacak? İşte, 9 gün sürecek tatilin detaylar…