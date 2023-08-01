Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Okullar açıldıktan sonra ise kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak, öğrenciler kasım ayındaki ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 ara tatil takvimi...