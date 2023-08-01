Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Okullar açıldıktan sonra ise kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak, öğrenciler kasım ayındaki ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 ara tatil takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi - 2

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi - 3

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.


Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ara tatil takvimi - 5

EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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