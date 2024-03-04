Okullarda bir haftalık tatil ne zaman başlayacak? Nisan'da ara tatil olacak mı?
Kasım ayındaki dönemin ilk ara tatilini ve 15 tatili geride bırakan öğrenciler, şimdi ikinci dönem içinde yapılacak olan nisan ara tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Öte yandan sosyal medyada ara tatilin kaldırılacağına yönelik söylentiler de arttı. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?
2023-2024 eğitim yılının yarıyıl tatili sonrası ikinci döneme başlayan milyonlarca öğrenci, ikinci ara tatil dönemini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini sorgulayan öğrenciler, ara tatille beraber okulların kapanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte ara tatil tarihi ve ara tatilin akıbeti hakkında son durum...