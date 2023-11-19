Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından 2O Kasım'da dersbaşı yapacak. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı. Tüm gözler şimdi ikinci dönem, nisan ayında yapılacak ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihinde. İşte, MEB tatil tarihleri...