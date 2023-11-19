Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından 2O Kasım'da dersbaşı yapacak. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman?

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı. Tüm gözler şimdi ikinci dönem, nisan ayında yapılacak ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihinde. İşte, MEB tatil tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil takvimi - 2

KASIM ARA TATİLİ GERİDE KALDI

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil takvimi - 3

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili yapılacak.

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil takvimi - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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