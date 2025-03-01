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Okullarda ikinci dönem ara tatili tarihleri | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayı sonunda başlıyor. Öğrenciler, birinci döneme 9 Eylül günü başlamış ve 17 Ocak'ta noktalamıştı. Ardından 20 - 31 Ocak tarihleri arasında sömestr tatili gerçekleşti. Öğrenciler 2024-2025 yılı ikinci ara tatil tarihlerini beklemeye koyuldu. MEB takvimi nisan tatili tarihleri...

Okullarda ikinci dönem ara tatili tarihleri | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü - 1

Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda ikinci dönem ara tatili tarihleri | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü - 2

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 yılında ilk ara tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sonlandı ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yaşamış olacak.

Okullarda ikinci dönem ara tatili tarihleri | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü - 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne alması ile son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı eylül ayında başlayacak.

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