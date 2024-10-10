Okullarda ilk ara ne zaman? Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcını eylül ayında yapan öğrencilerin gündeminde ara tatil var. Öğretmenler ve öğrenciler, yoğun bir dönem ardından kasım ayında ara tatil yapacak. Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Peki, okullarda ilk ara ne zaman yapılacak?

Okullarda ilk ara ne zaman? Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvimle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatil tarihi netleşti.

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Okullarda ilk ara ne zaman? Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 2

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini kapsayacak. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü itibariyle ara tatil sürecine girecek.

Okullarda ilk ara ne zaman? Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 3

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenciler, 7 günlük aranın ardından 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Okullarda ilk ara ne zaman? Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 4

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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