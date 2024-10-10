Okullarda ilk ara ne zaman? Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı
Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcını eylül ayında yapan öğrencilerin gündeminde ara tatil var. Öğretmenler ve öğrenciler, yoğun bir dönem ardından kasım ayında ara tatil yapacak. Kasım ara tatili tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Peki, okullarda ilk ara ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvimle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatil tarihi netleşti.