Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi)
İlk ara tatilin ne zaman olduğuyla ilgili milyonlarca öğrencinin tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler okullara gitmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimiyle birlikte ise 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
2024-2025 yılında ilk ara tatilin hangi tarihlerde başlayacağı, okula başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler tatil dönüşü okullara gitmeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte ise öğrenciler hemen ara tatil tarihlerini gündemine aldı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?