Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi)

İlk ara tatilin ne zaman olduğuyla ilgili milyonlarca öğrencinin tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler okullara gitmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimiyle birlikte ise 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 1

2024-2025 yılında ilk ara tatilin hangi tarihlerde başlayacağı, okula başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler tatil dönüşü okullara gitmeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte ise öğrenciler hemen ara tatil tarihlerini gündemine aldı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 2

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 5

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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