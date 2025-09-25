Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Öğrencilerin gözü MEB 2025-2026 ara tatil tarihlerinde

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil takvimi öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Her yıl öğrencilerin kasım ve nisan aylarında yaptıkları ara tatiller bu yıl uygulanmaya devam edecek. Peki, bu yıl ilk ara tatil ne zaman başlayacak?