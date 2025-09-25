Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Öğrencilerin gözü MEB 2025-2026 ara tatil tarihlerinde

Okullarda ilk ara tatilin bu yıl hangi tarihe denk geldiği, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Okulların 8 Eylül'de eğitim öğretime başlamasıyla birlikte öğrenciler şimdiden tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil takvimi öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Her yıl öğrencilerin kasım ve nisan aylarında yaptıkları ara tatiller bu yıl uygulanmaya devam edecek. Peki, bu yıl ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğrencilerin yıl boyunca merak ettiği diğer tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi:

Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (15 tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026

Nisan ara tatili: 16-20 Mart 2026

Yaz tatili: 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

