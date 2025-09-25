Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Öğrencilerin gözü MEB 2025-2026 ara tatil tarihlerinde
Okullarda ilk ara tatilin bu yıl hangi tarihe denk geldiği, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Okulların 8 Eylül'de eğitim öğretime başlamasıyla birlikte öğrenciler şimdiden tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil takvimi öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Her yıl öğrencilerin kasım ve nisan aylarında yaptıkları ara tatiller bu yıl uygulanmaya devam edecek. Peki, bu yıl ilk ara tatil ne zaman başlayacak?