Okullarda karne heyecanı

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 13:05
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları bugün yaz tatiline giriyor.
Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.
Eğitimdeki 9 aylık maratonun ardından 18 milyon öğrenci bugün karne aldı.
Okullarda bugün neşe ile hüzün bir aradaydı.
Okul bahçesinde bekleyen veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.
Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.
MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.