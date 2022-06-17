Okullarda karne heyecanı

Okullar bugün yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline giriyor. 9 aylık maratonun ardından 18 milyon öğrenci, karnelerini aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 13:05

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları bugün yaz tatiline giriyor.

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Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

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Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.

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Eğitimdeki 9 aylık maratonun ardından 18 milyon öğrenci bugün karne aldı.

Okullarda karne heyecanı - 5

Okullarda bugün neşe ile hüzün bir aradaydı.

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Okul bahçesinde bekleyen veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

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Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

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MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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