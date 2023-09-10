Okullarda sınav haftası ne zaman? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

OKULLARDA ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.



Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.



İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.



Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.



Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.