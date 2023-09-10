Okullarda sınav haftası ne zaman? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Yeni eğitim yılında bazı yenilikler de öğrencilerin hayatına girecek. Bunlardan biri de okullarda ortak sınav haftası olacak. Peki, okullarda sınav haftası ne zaman? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Okullarda sınav haftası uygulaması başlıyor. Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. İşte, okullarda ortak sınav uygulamasının ayrıntıları...