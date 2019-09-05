Okullarda ‘uyum’ heyecanı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yeni eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak 4 milyon 300 bin çocuğun uyum eğitimleri başladı.
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İki gün sürecek uyum programı için aileleriyle birlikte okullara gelen çocuklar oldukça heyecanlıydı. Sınıflara gelen veliler, çocuklarını bu önemli günde yanlız bırakmadı.
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana okulların açılmasından bir hafta önce başlatılan ve uyum konusunda daha önceki yıllarda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin geri dönüşleri doğrultusunda güncellenerek bir dizi yeniliğin eklendiği "Okula Uyum Programı", bu yıl 2 gün uygulanacak. "Okula uyum anlayışı", "öğrenmeye uyum şeklinde" olacak ve bu süreç, eğitim öğretim yılı sürecine yayılacak.
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2019-2020 eğitim öğretim yılında "okula uyum" konusunda planlanan çalışmalar kapsamında öğrencilere, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek.
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Bir çocuk dilinden yazılan ve yöneticilerden, ailelerden, velilerden beklentileri dile getiren "Okullarımızın Zilini Mutluluğa Çalalım" kitapçığı hazırlandı.
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Okula uyum konusunda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacak.
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Sınıfta ana dili farklı olan çocuklar ile özel gereksinimli çocuklar için kaynaşma etkinlikleri düzenlenecek. Uyum programı çalışmaları, rehber öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilecek.
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