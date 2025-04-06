Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili 7 Nisan'da çalacak. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı. Öğrenciler şimdi yaz tatiline odaklandı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından 7 Nisan'da dersbaşı yapacak. İşte, üç aylık tatilin başlayacağı tarih...