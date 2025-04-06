Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili 7 Nisan'da çalacak. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı. Öğrenciler şimdi yaz tatiline odaklandı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından 7 Nisan'da dersbaşı yapacak. İşte, üç aylık tatilin başlayacağı tarih...

EĞİTİM HABERLERİ

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? - 2

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? - 3

2025-2026 EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi henüz belli olmazken önümüzdeki eğitim yılının, geçmiş dönemlere benzer şekilde Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? - 4

Birkaç ay içinde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi takviminin ilan edilmesi bekleniyor.

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