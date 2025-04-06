Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından 7 Nisan'da dersbaşı yapacak. İşte, üç aylık tatilin başlayacağı tarih...