Okullarda zil çalmayacak mı? 2025-2026 eğitim yılında kıyafet ve zil düzenlemesi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla genelge yayımlandı. Genelgede yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin üniforma düzenlemesi ve zil uygulamasına dair ayrıntılar yer aldı. 2012 yılından bu yana süren serbest kıyafet uygulaması son buluyor. Ayrıca bazı okullarda zilsiz okul denemeleri yapılacağı da bildirildi. İşte, yeni dönemde okullardaki değişiklikler...

Okullarda zil uygulaması, özellikle eğitim ve öğretim yılının başlaması, son bulmasının simgesi olarak yıllardır devam ediyor. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu genelge ile ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması, daha nitelikli eğitim hizmetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. Öğretmen, öğrenci ve velileri yeni dönemde bir dizi değişiklikler bekliyor.

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI?

MEB tarafından yayımlanan genelgeyle öğrencilerde sorumluluk  bilincini  artırmak amacıyla uygun olan okullarda zilsiz okul uygulaması hayata geçirilecek. Ancak zilin gerekli olduğu durumlarda çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil seviyelerinin ayarlanmasına, Bakanlık tarafından belirlenen zil seslerinin çalınmasına karar verildi.

ÜNİFORMA DÖNEMİ GERİ GELİYOR

Resmi ve özel okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslar da yeniden belirlendi. Velilerimize maddi külfet getirmeyecek şekilde ikinci dönem Öğretmenler Kurulunda üniformalar belirlenecek. Kıyafetin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logoların okul aile birliği tarafından temin edilerek okulların internet sayfaları aracılığıyla velilerin bilgilerine sunulacak.

Rehberlik çalışmalarına önem verilerek, özellikle dijital bağımlılığın önüne geçilmesine dair çalışmaların yapılası gündeme geldi. Buna göre sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilmesi, öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması, ödev verme ya da bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği platformlar/uygulamalar haricinde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılması bildirildi.

Her sınıf ve okul türünde mzuniyet günü etkinliklerinin velilere ekonomik külfet olmaması amacıyla önceden izin alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin uygun mekân veya alanlarının kullanılmamasına genelgede yer verildi. Böylece okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinliklerinin gerçekleştirilmemesi kararlaştırıldı.

