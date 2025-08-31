Okullarda zil çalmayacak mı? 2025-2026 eğitim yılında kıyafet ve zil düzenlemesi!

Rehberlik çalışmalarına önem verilerek, özellikle dijital bağımlılığın önüne geçilmesine dair çalışmaların yapılası gündeme geldi. Buna göre sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilmesi, öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması, ödev verme ya da bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği platformlar/uygulamalar haricinde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılması bildirildi.



Her sınıf ve okul türünde mzuniyet günü etkinliklerinin velilere ekonomik külfet olmaması amacıyla önceden izin alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin uygun mekân veya alanlarının kullanılmamasına genelgede yer verildi. Böylece okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinliklerinin gerçekleştirilmemesi kararlaştırıldı.