Okullarda zil çalmayacak mı? 2025-2026 eğitim yılında kıyafet ve zil düzenlemesi!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla genelge yayımlandı. Genelgede yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin üniforma düzenlemesi ve zil uygulamasına dair ayrıntılar yer aldı. 2012 yılından bu yana süren serbest kıyafet uygulaması son buluyor. Ayrıca bazı okullarda zilsiz okul denemeleri yapılacağı da bildirildi. İşte, yeni dönemde okullardaki değişiklikler...
Okullarda zil uygulaması, özellikle eğitim ve öğretim yılının başlaması, son bulmasının simgesi olarak yıllardır devam ediyor. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu genelge ile ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması, daha nitelikli eğitim hizmetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. Öğretmen, öğrenci ve velileri yeni dönemde bir dizi değişiklikler bekliyor.