Okulların açılacağı tarih 2025: Yaz tatili sona eriyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılış tarihini netleştirdi. Yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni döneme heyecanla hazırlanırken, öğretmenler de ders planlarını şekillendirmeye başladı. İşte 2025-2026 okulların açılış tarihi.
Okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Yaz tatilinin sona ermesine çok az bir zaman kala milyonlarca öğrenci okulların açılacağı net tarihi öğrenmek ve yeni öğretim yılının hazırlıklarına başlamak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih.