Okulların açılacağı tarih 2025: Yaz tatili sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılış tarihini netleştirdi. Yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni döneme heyecanla hazırlanırken, öğretmenler de ders planlarını şekillendirmeye başladı. İşte 2025-2026 okulların açılış tarihi.

Okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Yaz tatilinin sona ermesine çok az bir zaman kala milyonlarca öğrenci okulların açılacağı net tarihi öğrenmek ve yeni öğretim yılının hazırlıklarına başlamak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için MEB’in takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Böylece öğrenciler, yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına kavuşmuş olacak.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra öğrenciler, 19 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında yarıyıl tatiline çıkacak.

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı ise 19 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler, yeni yaz tatiline kavuşacak.

ARA TATİLLER DEVAM EDİYOR

Son yıllarda uygulamaya konulan ara tatil sistemi, 2025-2026 eğitim yılında da sürecek. Buna göre;

Birinci ara tatil: 10 – 14 Kasım 2025

İkinci ara tatil: 13 – 17 Nisan 2026
tarihleri arasında yapılacak.

