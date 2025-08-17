Okulların açılacağı tarih 2025: Yaz tatili sona eriyor

Okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Yaz tatilinin sona ermesine çok az bir zaman kala milyonlarca öğrenci okulların açılacağı net tarihi öğrenmek ve yeni öğretim yılının hazırlıklarına başlamak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih.