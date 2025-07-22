Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler, yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?