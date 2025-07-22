Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatili sürmeye devam ederken tarih araştırmalarına başlayan öğrenciler, ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in yayımladığı yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okulların açılış tarihi netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu - 1

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler, yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

EĞİTİM HABERLERİ

Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalandı. Öğrencilerin 2025-2026 yılındaki ilk ders zili ise 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İlkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrenciler 1-5 Eylül'de sınıfları dolduracak.

Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu - 3

ARA TATİL TARİHLERİ

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönem ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu - 4

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda 15 tatil ya da sömestr, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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