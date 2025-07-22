Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatili sürmeye devam ederken tarih araştırmalarına başlayan öğrenciler, ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in yayımladığı yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okulların açılış tarihi netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler, yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?