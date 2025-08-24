Okulların açılış tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak? MEB ilk ders zilinin çalacağı tarihi duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için merakla beklenen takvimi duyurdu. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu vardı. MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre ilk ders zili, belirlenen tarihte çalacak. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi.
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönem hazırlıklarını yapmaya başladı. Okulların açılmasına yaklaşık 2 haftalık bir süre kaldı ve öğrenciler artık yavaş yavaş tatillerini sonlandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, okulların bu yıl ne zaman, hangi tarihte açılacağı kesinleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak?