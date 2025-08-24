Okulların açılış tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak? MEB ilk ders zilinin çalacağı tarihi duyurdu

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönem hazırlıklarını yapmaya başladı. Okulların açılmasına yaklaşık 2 haftalık bir süre kaldı ve öğrenciler artık yavaş yavaş tatillerini sonlandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, okulların bu yıl ne zaman, hangi tarihte açılacağı kesinleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak?