Okulların açılış tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak? MEB ilk ders zilinin çalacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için merakla beklenen takvimi duyurdu. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu vardı. MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre ilk ders zili, belirlenen tarihte çalacak. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönem hazırlıklarını yapmaya başladı. Okulların açılmasına yaklaşık 2 haftalık bir süre kaldı ve öğrenciler artık yavaş yavaş tatillerini sonlandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, okulların bu yıl ne zaman, hangi tarihte açılacağı kesinleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, uzun yaz tatilinin ardından sınıflarına kavuşacak ve ilk ders zilinin heyecanını yaşayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler, ilk ara tatili de şimdiden merak etmeye başladı. Takvime göre 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 1. dönem ara tatili uygulanacak. Böylece öğrenciler yoğun geçen ilk dönemin ardından kısa bir mola verecek.

YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

MEB’in duyurusuna göre 1. dönem, 19 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 19 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında sömestr tatiline çıkacak. Tatilin ardından ikinci dönem 1 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026 yılı içinde öğrencileri bekleyen diğer bir tatil de ikinci dönem ara tatili olacak. Takvime göre ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, MEB’in açıkladığı plana göre 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline merhaba diyecek.

