Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte eğitim yılının başlayacağı tarih
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı. Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu. Şimdi tüm gözler diğer sınıflarda eğitim alan öğrenciler için ders başı tarihinde. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı. İşte, okulların açılacağı tarih...