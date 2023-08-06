Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek

2023-2024 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun başlayacağı tarihi heyecanla bekleyen öğrenciler, haziran ayında başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceğini merakla sorguluyor. Gözler şimdi yaz tatilinin sona ereceği tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek - 1

MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internet üzerinden araştırma yapıyor. 2023 eğitim planını şimdiden şekillendirmek isteyen öğrenciler konuya dair kesin bilgiler elde etmek istiyor. İşte, MEB'in 2023-2024 takvimi...

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.


Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek - 3

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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