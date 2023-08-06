Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek
2023-2024 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun başlayacağı tarihi heyecanla bekleyen öğrenciler, haziran ayında başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceğini merakla sorguluyor. Gözler şimdi yaz tatilinin sona ereceği tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak?
MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internet üzerinden araştırma yapıyor. 2023 eğitim planını şimdiden şekillendirmek isteyen öğrenciler konuya dair kesin bilgiler elde etmek istiyor. İşte, MEB'in 2023-2024 takvimi...