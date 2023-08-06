Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili o tarihte bitecek

MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internet üzerinden araştırma yapıyor. 2023 eğitim planını şimdiden şekillendirmek isteyen öğrenciler konuya dair kesin bilgiler elde etmek istiyor. İşte, MEB'in 2023-2024 takvimi...