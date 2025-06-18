Okulların kapanış tarihi 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı gün kala, öğrenciler karnelerini saat kaçta alacaklarını merak etmeye başladı. Normal şartlarda okulların kapanacağı tarihte ve sabah saatlerinde verilen karneler, okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. 20 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatili dönemine çıkacak. Peki, 2025 karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?