Okulların kapanış tarihi 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler için yaz tatili heyecanı başladı. Veliler ve öğrenciler tarafından merakla beklenen okulların kapanış tarihi ve karne dağıtım saati her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Peki, 2025 yılında karneler ne zaman verilecek, okullar hangi gün kapanacak ve karneler saat kaçta alınacak?

Okulların kapanış tarihi 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı gün kala, öğrenciler karnelerini saat kaçta alacaklarını merak etmeye başladı. Normal şartlarda okulların kapanacağı tarihte ve sabah saatlerinde verilen karneler, okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. 20 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatili dönemine çıkacak. Peki, 2025 karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?

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Okulların kapanış tarihi 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? - 2

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin 20 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde saat 8.30 itibarıyla verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.

Okulların kapanış tarihi 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? - 3

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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