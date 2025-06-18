Okulların kapanış tarihi 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler için yaz tatili heyecanı başladı. Veliler ve öğrenciler tarafından merakla beklenen okulların kapanış tarihi ve karne dağıtım saati her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Peki, 2025 yılında karneler ne zaman verilecek, okullar hangi gün kapanacak ve karneler saat kaçta alınacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı gün kala, öğrenciler karnelerini saat kaçta alacaklarını merak etmeye başladı. Normal şartlarda okulların kapanacağı tarihte ve sabah saatlerinde verilen karneler, okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. 20 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatili dönemine çıkacak. Peki, 2025 karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?